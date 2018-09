Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Kirn - Am 19.09.2018, zwischen 16.15 und 18.00 Uhr wurde in der Freiher-vom Stein Straße in Kirn, ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter PKW (blauer Toyota) von einem bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden der Anzeigerin beläuft sich auf ca. 2000 Euro

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn, oder jede andere Polizeidienststelle

