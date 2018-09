Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Bad Kreuznach - Am Samstag, den 29.09.2018, zwischen 14:45h - 15:15h kam es auf dem EDEKA-Parkplatz in der Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher ist bislang noch flüchtig.

Demnach parkte der Geschädigte seinen PKW rückwärts in eine Parklücke auf dem Parkplatz. Die Parklücke hinter seinem PKW war frei. Als er nach dem Einkauf wieder kam, bemerkte er den Schaden an seinem PKW. Beschädigt wurde die hintere Stoßstange derart, dass der Kofferraum nicht mehr geöffnet werden konnte.

Hinweise bitte an die Polizeidienststelle in Bad Kreuznach.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671-92000-215 www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.