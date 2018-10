Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Hochstetten-Dhaun - Ein Taxifahrer war in der Nacht zum Montag gegen 00:30 Uhr zwischen den Ortschaften Simmertal und Hochstetten auf der B 41 unterwegs, als sein Fahrzeug im dortigen Baustellenbereich trotz Überholverbot von einem noch unbekannten Pkw überholt wurde. Bei diesem Fahrmanöver kam der Überholer in der durch die geänderte Verkehrsführung entstandenen Engstelle dem Taxi seitlich so nahe, dass dessen Fahrer nach rechts ausweichen musste. Hierbei streifte das Taxi eine Leitbake. Das überholende Fahrzeug fuhr beschleunigt in Richtung Idar-Oberstein weiter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirn (Tel.: 06752 / 1560) entgegen.

