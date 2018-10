Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Bad Sobernheim - Passanten wurden am Montag Nachmittag gegen 16:15 Uhr auf einen blauen Opel Corsa aufmerksam, der beim Ausparken von einer Parkfläche auf dem Bahnhofsvorplatz einen geparkten Audi A 4 streifte und seine Fahrt unvermittelt fortsetzte. An dem Audi entstand erheblicher Schaden. Der 32-jährige Unfallverursacher kam etwa eine Stunde später an die Unfallörtlichkeit zurück. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

