Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Kirn - Am 13.11.2018, gegen 14.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kasionoweg, als ein PKW Rückwärts gegen eine Garage stieß. Es entstand ein Sachschaden, sowohl an der Garage als auch am PKW. Die Unfallverursacherin entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Eine aufmerksame Zeugin fertigte Lichtbilder vom PKW, woraufhin über das Kennzeichen die verantwortliche Fahrerin schnell ermittelt werden konnte. Die 77-jährige Verursacherin räumte nach Vorhaltung ihr Fehlverhalten ein, sie gab an noch einen wichtigen Krankenhausbesuch gemacht zu haben. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht. Diesbezüglich möchte die Polizei nochmals darauf hinweisen, dass jeder verursachte Verkehrsunfall mit Fremdschaden gemeldet werden muss. Entfernt man sich, ohne den Schaden zu melden oder seine für die Schadensregulierung notwendigen Daten zu hinterlassen, begeht man eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei handelt es sich um eine Straftat, welche mit Geld - oder Freiheitsstrafe geahndet wird.

