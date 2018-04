Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfallflucht auf ...

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Bad Sobernheim - Am 18.04.2018 im Zeitraum zwischen 14.40 Uhr und 15.00 Uhr streifte der Fahrer eines bislang unbekannten PKW auf dem Parkplatz der Seniorenresidenz "Felkebad" in Bad Sobernheim, Königsberger Straße, vermutlich beim Ausparken den daneben geparkten PKW BMW. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion in Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 oder die Außenstelle in Bad Sobernheim unter der Rufnummer 06751/81270.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752/1560 www.pikirn@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.