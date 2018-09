Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfallflucht auf ...

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Geschädigter gesucht

Bad Kreuznach - Bereits am Freitag, 24.08.2018, gegen 10:15 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz Wassersümpfchen ein Verkehrsunfall. Aufmerksame Zeugen beobachteten, wie ein älterer Mann beim Einparken gegen ein geparktes Fahrzeug stieß. Der Mann wurde auf den Zusammenstoß angesprochen, setzte seine Fahrt aber fort. Der Unfallverursacher konnte später ermittelt werden. Allerdings fehlt von dem geschädigten Fahrzeug jede Spur. Die Zeugen hatten zwar den Schaden an dem geparkten Fahrzeug fotografiert, aber nicht das Kennzeichen bzw. die Marke des PKW. Der bordeaux-farbene bzw. dunkelrote PKW müsste an der Beifahrerseite beschädigt sein.

Geschädigter Fahrzeugführer bitte melden:

