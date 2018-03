Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfallflucht auf dem ...

Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Toom-Baumarkt

Bingen-Büdesheim - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bingen- Büdesheim -Schultheiß-Kollei-Straße Am Freitag, 09. März 2018, kam es um 12.50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Toom Baumarktes in der mittigen Parkreihe an der Schultheiß-Kollei-Straße in Bingen. Beschädigt wurde ein geparkter grauer Opel Insignia Kombilimousine mit Bingener Kennzeichen. Der Schaden befindet sich am Stoßfänger hinten rechts. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Der Spurenlage nach dürfte ein unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen das Heck des Opels gestoßen sein.

