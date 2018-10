Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfallflucht durch ...

Verkehrsunfallflucht durch Zeugen geklärt

Kirn - Am Freitag gegen 17:20 Uhr kam es zu einer Unfallflucht auf einem Parkplatz in der Kallenfelser Straße in Kirn. Hier wollte eine 56-jährige PKW-Fahrerin ihren PKW aus einer Parklücke ausparken und stieß dabei jedoch gegen den ebenfalls dort parkenden PKW einer 46-jährigen. Die Unfallverursacherin flüchtete zunächst vom Unfallort in unbekannte Richtung. Ein Zeuge hatte den Verkehrsunfall glücklicherweise beobachtet, sodass die Unfallverursacherin durch das abgelesene Kennzeichen des Zeugen ausfindig gemacht werden konnte. Die Unfallschäden konnten bei Antreffen der Verursacherin eindeutig festgestellt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

