Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfallflucht in ...

Verkehrsunfallflucht in Feilbingert

Bad Kreuznach - In der Nacht von Sonntag, 26.08. auf Montag, 27.08.2018 wurde in Feilbingert ein parkender PKW beim Vorbeifahren erheblich beschädigt (5000,. Euro). Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. An der Unfallstelle wurde eine schwarze Kunststoffabdeckung eines rechten Außenspiegels gefunden, die auf einen Mercedes Vito als Verursacherfahrzeug hindeuten.

