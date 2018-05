Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfallflucht mit ...

Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Bingen am Rhein - In der Nacht von 25.05.18 (Freitag) auf den 26.05.18 (Samstag)streifte ein unbekanntes Fahrzeug den in der Schmittstraße in Bingen geparkten PKW des Geschädigten. Hierbei wurde annähernd die gesamte linke Fahrzeugseite zerkratzt und teilweise aufgeschlitzt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle.

