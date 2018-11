Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfallflucht mit ...

Verkehrsunfallflucht mit überschlagenem PKW - Fahrer unter Schock - Zeugen gesucht

Bad Kreuznach - Gegen 08:45 Uhr ereignete sich auf der L 235 bei Oberhausen an der Nahe eine Verkehrsunfallflucht. Dem PKW des 31-jährigen Unfallbeteiligten kam auf einer Brücke ein vermutlich weißer oder silberfarbener Ford Transit entgegen, so dass er nach rechts ausweichen musste. Dabei überfuhr er einen Begrenzungsstein der Brücke, was seinen PKW zum Überschlag brachte. Das verunfallte Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen und wurde total beschädigt. Der Fahrer wurde glücklicherweise nicht körperlich verletzt, sondern erlitt lediglich einen leichten Schock. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Nach Angaben des Verkehrsunfallbeteiligten vor Ort habe es sich bei dem Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs um eine Frau gehandelt. Das Fahrzeug flüchtete jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Wer kann Hinweise zu dem entgegenkommenden Fahrzeug oder der Fahrzeugführerin machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach, Telefonnummer 0671-8811101 oder jede Polizeidienststelle.

