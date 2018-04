Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfallflucht Wörther ...

Verkehrsunfallflucht Wörther Weg in Kirn

Kirn - Verkehrsteilnehmer kollidiert mit einem im Wörther Weg in Kirn vor dem Anwesen Hausnummer 15 geparkten Pkw. An diesem entsteht Sachschaden. Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an Polizei kirn: 06752-1560

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Kirn

Telefon: 06752-1560 www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.