Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfallflucht, Zeugen ...

Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht!

Bacharach - Am Samstagmorgen gegen 04:45h kam es in der Mainzer Straße in Bacharach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der aus Richtung Bingen kommende Unfallverursacher stieß gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Mehrere Fahrzeugteile des unfallverursachenden Fahrzeugs konnten an der Unfallstelle aufgefunden werden. Mögliche Zeugen mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Bingen melden, Tel 06721-905100.

