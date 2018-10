Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfallflucht; Zeugen ...

Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht

Bingen am Rhein - Der Geschädigte stellt seinen PKW am 03.10.2018 gegen 20:00h in der Waldstraße in Bingen am Rhein längs am Fahrbahnrand ab. Als er am nächsten Tag zu seinem Fahrzeug zurückkehrt, stellt er einen Streifschaden an seinem Fahrzeug fest. Von dem Verursacher fehlt bislang jede Spur. Die Polizei in Bingen hofft auf Hinweise möglicher Zeugen. Polizeiinspektion Bingen, Tel. 06721-905100.

