Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verkehrsunfallflucht - Zeugen ...

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

55545 Bad Kreuznach, Grete-Schickedanz-Straße - In der Zeit von Freitag, 29.03.2019, 20.00 Uhr, bis Samstag, 30.03.2019, 07.10 Uhr, kam es im Gewerbegebiet von Planig zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf dem Gelände eines Motorradhändlers war ein Grillstand aufgebaut. Dieser wurde in der Nacht zum Samstag von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Da der Verkaufsstand in einer Höhe von mehr als zwei Meter einen Schaden hat, ist davon auszugehen, dass der Verursacher mit einem LKW oder Transporter unterwegs war. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Kreuznach zu melden.

