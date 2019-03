Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verletzte und hoher ...

Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

55545 Bad Kreuznach, Bundesstraße 428 - Zwei Leichtverletzte, drei beteiligte Fahrzeuge und 30.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag, den 30.03.2019, um 11.35 Uhr, auf der B428 ereignete. Ein 25-Jähriger befuhr die B428 aus Richtung Bad Kreuznach kommend, in Richtung der B41. In Höhe eines Baumarktes bemerkte er zu spät dass die vor ihm fahrenden Autos abbremsten. Der Mann aus dem Donnersbergkreis fuhr auf einen Ford auf und schob diesen noch auf einen Honda. Der Unfallverursacher und eine 55-jährige Frau aus dem Hunsrück wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Audi des 25-Jährigen musste abgeschleppt werden. Während der Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn war die Richtungsfahrbahn B41 komplett gesperrt, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kam.

