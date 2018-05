Polizeidirektion Bad Kreuznach / Verletzter Motorradfahrer bei ...

Verletzter Motorradfahrer bei Fahrübungen

Gensingen - 19-jähriger Motorradfahrer war mit weiteren Motorradfahrern am 21.05.2018, gegen 16.00 Uhr, auf dem hinter der Globus-Tankstelle in Gensingen neu errichteten Straßenteilen, um Fahrübungen durchzuführen. Nach eigenen Angaben wollte er bei einer Übung eine Vollbremsung durchführen und verlor hierbei die Kontrolle über sein Motorrad. Hierdurch stürzte er mit seinem Motorrad und verletzte sich am Fuß. Zur Behandlung wurde er in ein Krankenhaus nach Bad Kreuznach verbracht.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721/905-0.

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.