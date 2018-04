Polizeidirektion Bad Kreuznach / Vermeintlich gestohlenes ...

Vermeintlich gestohlenes Handy schnell wieder von der Polizei aufgefunden

Bad Kreuznach - Ein 41 jähriger Mann erschien am Samstag, 07.04.18 gegen 13:30 Uhr auf der Polizeiinspektion Bad Kreuznach um sein Handy als gestohlen zu melden. Er gab an, dass er es beim Parken auf einem Parkplatz eines Baumarktes in Bad Kreuznach in seinem Pkw zurück gelassen hatte. Er sei auch der Meinung gewesen, dass er sein Auto nach dem Verlassen verschlossen habe. Als er zurückgekehrt sei, sei sein Handy weg gewesen. Aufbruchspuren könne er an seinem Pkw nicht feststellen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte eine Polizeibeamtin das Handy unter dem Fahrersitz des Autos auffinden und dem erfreuten Mann übergeben.

