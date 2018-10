Polizeidirektion Bad Kreuznach / Vermisste wohlbehalten ...

Vermisste wohlbehalten aufgefunden!

Bad Kreuznach - Am 07.10.18, gegen 11:30 Uhr, wurde die als vermisst gemeldete Frau Jutta Magdalena Knelke, nach Hinweisen aus der Bevölkerung, in Bad Kreuznach im Bereich der Ellerbach-Schule aufgefunden. Frau Knelke ging es den Umständen entsprechend gut. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

siehe vorangegangene Pressemeldung: 3462060

