Polizeidirektion Bad Kreuznach / Versuchte Enkeltrickbetrügereien

Versuchte Enkeltrickbetrügereien

55546 Hackenheim und 55545 Bad Kreuznach - Am Donnerstag, den 22.03.2016 kam es nachmittags zu zwei versuchten Betrugstaten mit der sogenannten Masche Enkeltrick. In Hackenheim wurde eine 70-jährige Seniorin bereits dazu gebracht, dass sie mehrere tausend Euro von ihrem Konto in Bar abhob und zu Hause deponierte. Der Anrufer gab vor ein alter Bekannter zu sein und ganz dringend Bargeld benötigt, um ihn aus einer misslichen Lage zu befreien. Durch misstrauische Angehörige konnte die Geldübergabe so verhindert und die Polizei verständigt werden. Auch in Bosenheim versuchten Betrüger ihr Glück, scheiterten jedoch schon beim ersten Anruf, da niemand dazu bereit war Geld zu organisieren. Die Polizei rät erneut dazu, auf dubiose Geldforderungen am Telefon nicht einzugehen und die Polizei zu verständigen.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671-8811-100 pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.