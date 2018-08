Polizeidirektion Bad Kreuznach / Versuchte Entsorgung von BTM ...

Versuchte Entsorgung von BTM vergebens

Kirn - Am 30.08.2018 fiel einer Funkstreife in Kirn hinter dem Edeka Markt in der Kallenfelser Straße eine verdächtige Person auf. Die Person sollte einer Personenkontrolle unterzogen werden. Bei bemerken der Funkstreife versuchte die 21-jährige männliche Person sich noch zweier Tütchen zu entledigen in dem er diese versuchte in den Hahnenbach zu werfen. Die Tütchen landeten jedoch auf der betonierten Uferbefestigung und konnten im Anschluss mit Hilfe einer langen Leiter des städtischen Bauhofs geborgen werden. In dem einen Tütchen befanden sich 2 Ecstasy Pillen, in dem anderen lediglich Restanhaftungen von Cannabis. Den jungen Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das BTMG. Nach der weiteren Personendurchsuchung wurde er entlassen.

