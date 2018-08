Polizeidirektion Bad Kreuznach / Versuchter Einbruch in ...

Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Bad Kreuznach - Am 25.08.18, um 06:13 Uhr wird durch Zeugen gemeldet, dass eine männliche Person gerade versucht in der Römerstraße 2 in Bad Kreuznach die Scheibe des Juweliergeschäfts mit einem Stein einzuwerfen. Aufgrund der Personenbeschreibung kann ein 18-jähriger Tatverdächtiger im unmittelbaren Bereich festgenommen werden. Die Scheibe des Juweliergeschäfts wurde beschädigt, jedoch gelangte der Tatverdächtige nicht hinein. Da er unter Drogeneinfluss stand wurde eine Blutprobe entnommen und er wurde anschließend in Polizeigewahrsam genommen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

