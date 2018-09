Polizeidirektion Bad Kreuznach / Vollbrand eines Geräteschuppens

Vollbrand eines Geräteschuppens

Hennweiler - Am 19.09.2018, ggen 13.30 Uhr wurde ein Brand auf einem Gartengrundstück in Hennweiler, gegenüber der Kirche, gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Holzschuppen, in dem Gartengeräte und Maschinen abgestellt waren im Vollbrand stand. Die Kräfte der Feuerwehren Hennweiler und Oberhausen bei Kirn konnten den Brand schnell löschen. Eine neben dem Schuppen befindliche Steinhütte wurde durch die Flammen und die starke Hitze leicht beschädigt. Die Brandursache ist nicht gänzlich geklärt, allerdings gebe es keine Hinweise auf eine Brandstiftung. Wahrscheinlich waren kurz zuvor genutzte Gartenmaschinen und die durch Fensterscheiben verstärkte Sonneneinstrahlung ursächlich für den Brand. Etwaige Hinweise bitte an die Polizei in Kirn, oder jede andere Polizeidienststelle.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752/1560 pikirn@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -