Polizeidirektion Bad Kreuznach / Vorfahrt missachtet; Achse ...

Vorfahrt missachtet; Achse gebrochen.

Bad Kreuznach, Einmündungsbereich Industriestraße / Schwabenheimer Weg - Am 16.03.2018, gegen 14:40 Uhr, befuhr eine 19 jährige Golf-Fahrerin die Industriestraße in Bad Kreuznach in Richtung des Schwabenheimer Wegs. Indem befuhr eine 50 jährige Passat-Fahrerin den Schwabenheimer Weg in Richtung Wöllsteiner Straße.

An der Einmündung der Industriestraße in den Schwabenheimer Weg ist das Verkehrszeichen 206 (Vorfahrt gewähren) angeordnet, womit die Passat-Fahrerin die bevorrechtigte Straße befuhr.

Die Golf-Fahrerin bog jedoch in den Schwabenheimer Weg ein, ohne auf die Vorfahrt der Passat-Fahrerin zu achten. Folglich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die Insassen blieben hierbei unverletzt. Die Fahrzeuge hingegen wurden stark beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf circa 8.000 Euro belaufen, wobei der Golf, aufgrund einer gebrochenen Achse, abgeschleppt werden musste.

Die 19 jährige Unfallverursacherin erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 120 EUR.

