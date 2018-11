Polizeidirektion Bad Kreuznach / Warnbake entwendet

Warnbake entwendet

Bad Sobernheim - Am 18.11.2018 gegen 01:25 Uhr fiel einer Streife der Polizei Kirn ein Mann auf, der eine Warnbake unter dem Arm trug. Im Rahmen der nun folgenden, polizeilichen Maßnahmen gab der 22-jährige an, die Warntafel in der Großstraße mitgenommen zu haben. Im Beisein der Beamten brachte er die Absicherung wieder zu seinem ursprünglichen Platz zurück. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752/1560 pikirn@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.