Polizeidirektion Bad Kreuznach / Weiler, Hildegardisstraße

Weiler, Hildegardisstraße

Unfall mit verletztem Kind - 28.05.2018, 16.15 Uhr

Ein 10 jähriger Junge befuhr mit seinem Fahrrad die Hildegardisstraße in Richtung Stromberger Straße. In Höhe Anwesen Nummer 1 wurde das Kind von einem silberfarbenen PKW überholt und dabei touchiert. Das Kind stürzte und wurde leicht verletzt. Der Fahrer des PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721-9050 www.polizei.rlp.de/pi.bingen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.