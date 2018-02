Polizeidirektion Bad Kreuznach / Wildunfälle

Wildunfälle

Kirn - Am 02.02.2018 kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Kirn zu mehreren Wildunfällen. Gegen 05:15 Uhr war ein 35-jähriger Fahrzeugführer auf der L233 zwischen Bad Sobernheim und Steinhardt mit einem Reh kollidiert. Das Tier verstarb an der Unfallstelle. Auf der Landesstraße 232 erfasste zwischen Merxheim und Meddersheim zunächst der Fahrer eines VW Caddy ein die Straße querendes Reh. Hiernach überfuhr der nachfolgende 48-jährige Fahrer eines Mercedes den Kadaver und zog sich einen Sachschaden an seinem PKW zu.

