Polizeidirektion Bad Kreuznach / Wildunfälle

Wildunfälle

Kirn - Am 27.04.2018 kam es im Bereich der Polizeiinspektion Kirn zu insgesamt drei Wildunfällen. Um 21:42 Uhr wurde auf der Landesstraße 232 zwischen Merddersheim und Merxheim ein Reh von einem Pkw-Fahrer erfasst. Noch an der Unfallstelle erlag das Tier seinen Verletzungen. Auf der Kreisstraße 11 zwischen dem Karlshof und Oberhausen fuhr um 22:15 Uhr ein Pkw-Fahrer ein Reh an, welches durch die Polizeibeamten vor Ort erlöst werden musste. Zwischen Hennweiler und Oberhausen lief gegen 22:45 Uhr ein Hase in das Fahrzeug des 27-jährigen Fahrers. In allen Fällen entstand lediglich Sachschaden.

