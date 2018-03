Polizeidirektion Bad Kreuznach / Wildunfall K5 zwischen den ...

Wildunfall K5 zwischen den Ortslagen Hennweiler und Bruschied

Hennweiler/Bruschied - Am 20.03.2018, gegen 19.15h befuhr ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw die K 5 zwischen den Ortslagen Hennweiler und Bruschied. Dort kollidierte er mit einem Stück Rehwild. Dieses verendete an der Unfallstelle, am Pkw entstand Sachschaden.

