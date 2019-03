Polizeidirektion Bad Kreuznach / Wind-Sturmereignisse im Raum ...

Wind-Sturmereignisse im Raum Bad Kreuznach

Bad Kreuznach - Am 10.03.19 in der Zeit von ca. 13:00 Uhr ca. 17:00 Uhr wurden die Beamten der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu 10 Ereignissen gerufen, welche durch den starken Wind ausgelöst worden waren. In der Industriestraße in Bad Kreuznach musste die Feuerwehr ein Gerüst abbauen, welches umzufallen drohte. Mehrfach waren Gegenstände (Schilder, Bauzäune usw.) gegen parkende Fahrzeuge geweht worden. Auf dem Mitfahrerparkplatz in Waldlaubersheim kippte durch den Wind ein abgestellter Anhänger um und landete auf einem geparkten Pkw. In Rümmelsheim fiel eine Dachziegel auf einen fahrenden Pkw. Hierdurch wurde dessen Motorhaube beschädigt.

