Polizeidirektion Bad Kreuznach / Wohnungseinbruchsdiebstahl

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Bad Sobernheim, Pferdsfelder Straße - In der Zeit von 06. auf den 07.09.2018 kam es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Bad Sobernheim in der Pferdsfelder Straße. Die noch unbekannten Täter haben hierbei eine größere Menge an Schmuck sowie einen Tresor entwendet. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Täter mit einem Fahrzeug zum Abtransport des Diebesgutes unterwegs waren. Die Polizei in Kirn bittet unter der Rufnummer 06752/1560 um Mitteilungen aus der Bevölkerung über mögliche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Pferdsfelder Straße zum Zeitpunkt des Einbruchs.

