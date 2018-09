Polizeidirektion Bad Kreuznach / Zeugenaufruf zur ...

Zeugenaufruf zur Verkehrsunfallflucht im Bienengarten

Bingen am Rhein, Bienengarten - Am 21.09.2018 gegen 17:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bienengarten in Bingen. Der Vorfall wurde wohl von einem Fahrradfahrer beobachtet und mitgeteilt. Dieser Zeuge ist jedoch der Polizei namentlich nicht bekannt. Er möge sich daher bitte bei der Polizei Bingen melden. Bei dem Unfall hatte ein Lastkraftwagenfahrer eine dortige Hausmauer beschädigt und sich danach unerlaubt entfernt.

PI Bingen, 06721-9050