Polizeidirektion Bad Segeberg / Appen - Einbruch in Tankstelle, ...

Appen - Einbruch in Tankstelle, Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg - In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages ist es in der Hauptstraße zu einem Einbruch in eine Tankstelle gekommen. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verschafften sich zwei unbekannte Täter kurz vor 4 Uhr Zutritt zu den Räumlichkeiten, indem sie die Eingangstür durch grobe Gewalt öffneten. In der, zur Tatzeit ungeöffneten, Tankstelle nahmen sie eine Vielzahl von Zigaretten an sich und flüchteten anschließend mit einem silbernen Kastenwagen mit seitlicher Schiebetür in Richtung Pinneberg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101/202-0 in Verbindung zu setzen.

