Polizeidirektion Bad Segeberg / B 205 / Willingrade - Zwei ...

B 205 / Willingrade - Zwei Lastwagen beschädigt

Bad Segeberg - Am heutigen Tag sind erneut zwei Lastwagen auf der B 205 von bislang unbekannten Tätern beschädigt worden.

Um 06:25 befuhren zwei Lastwagen die B 205 von Neumünster kommend in Richtung Bad Segeberg, als plötzlich ein Stein in der Windschutzscheibe einschlug und diese beschädigte.

Die 54 und 29 Jahre alten Fahrer blieben bei dem Vorfall unverletzt.

Noch am Vormittag wurde die B 205 für gut 45 Minuten gesperrt und der Tatort mit mehreren Beamten nach den Tatmitteln und möglichen Spuren abgesucht.

Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat die weiteren Ermittlungen dazu übernommen. Auch bei diesen beiden Taten geht es um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und versuchten Totschlag.

Zur Höhe des Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Wer in dem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten sich unter Tel. 04551 /884-0 mit der Kriminalpolizei in Bad Segeberg in Verbindung zu setzen.

Die Pressemitteilung zu dem gestrigen Vorfall ist folgendem Link zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/print/4067295-print.html?type=polizei

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/19027 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_19027.rss2

Polizeidirektion Bad Segeberg - Pressestelle - Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg

Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de