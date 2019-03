Polizeidirektion Bad Segeberg / Bad Segeberg - Schülerin bei ...

Bad Segeberg - Schülerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Segeberg - Heute Vormittag ist es in Bad Segeberg zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer 14 Jahre alten Radfahrerin gekommen. Die Schülerin wird mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 35-jähriger Mann kurz vor 8:30 Uhr mit einem Opel den Lohmühlenweg und beabsichtigte an der Einmündung An der Trave / Lohmühlenweg nach rechts abzubiegen. Dabei übersah er eine Jugendliche aus Bad Segeberg, die mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Straße An der Trave in Richtung Hamburger Straße unterwegs war. Bei dem Verkehrsunfall zog sich die Radfahrerin schwere Verletzungen zu, so dass Mitarbeiter des Rettungsdienstes sie für weitere Behandlungen in ein Krankenhaus brachten. Der Opel-Fahrer, der in Bad Segeberg wohnt, blieb unverletzt.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Segeberg unter 04551 8840 entgegen.

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/19027 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_19027.rss2

Polizeidirektion Bad Segeberg - Pressestelle - Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg

Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de