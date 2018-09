Polizeidirektion Bad Segeberg / Bad Segeberg, Ziegelstraße / ...

Bad Segeberg, Ziegelstraße / Fußgängerin angefahren und geflüchtet; Polizei erbittet Hinweise

Bad Segeberg - Am Montag, den 17.09.18, kam es in Bad Segeberg zu einer Verkehrsunfallflucht bei der eine Frau leicht verletzt wurde. Eine 29-jährige aus Bad Segeberg wollte gegen 12:30 Uhr zu Fuß die Ziegelstraße an der Fußgängerbedarfsampel in Höhe Riihimäkistraße bei Grün überqueren. Der Fahrer eines schwarzen Pkw befuhr zeitgleich die Ziegelstraße in Richtung Hamburger Straße. Er bremste noch vor der roten Ampel, kam aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und erfasste die Fußgängerin. Anschließend flüchtete er in Richtung Hamburger Straße. Die 29-Jährige fiel zu Boden. Nachdem ihr zwei Passanten aufhalfen, begab sie sich leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei wurde erst am Abend über den Unfall in Kenntnis gesetzt. Die Polizei Bad Segeberg bittet den Unfallverursacher und Zeugen sich unter 04551-8840 zu melden. Insbesondere werden die beiden Passanten gesucht, die der jungen Frau am Unfallort geholfen hatten.

