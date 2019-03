Polizeidirektion Bad Segeberg / Bilsen - Zwei Personen bei ...

Bilsen - Zwei Personen bei Fahrzeugkollision tödlich verletzt

Bad Segeberg - In den Nachmittagsstunden des gestrigen Freitags sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 4 die Fahrer tödlich verletzt worden. Die Beifahrerin eines der Fahrzeuge erlitt zudem schwere Verletzungen (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4225665).

Nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen war ein BMW-Fahrer gegen 14:40 Uhr auf der Kieler Straße aus Richtung Quickborn kommend in Richtung Bilsen unterwegs. Etwa 800 Meter nach der Einmündung, die nach links in Richtung Hemdingen führt, geriet der PKW aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Ford. Beide Autofahrer verstarben noch in den Fahrzeugen. Rettungssanitäter flogen die 80-jährige Beifahrerin des Fords mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Da der BMW, an dem ein polnisches Kennzeichen angebracht war, nach dem Zusammenstoß in Brand geriet, steht die Identität des Fahrers derzeit noch nicht zweifelsfrei fest.

Polizeibeamte sperrten die Bundesstraße bis etwa 21 Uhr und zogen außerdem einen Unfallsachverständigen zur Klärung der genauen Umstände hinzu.

Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101 2020 in Verbindung zu setzen.

