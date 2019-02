Polizeidirektion Bad Segeberg / Elmshorn, Fuchsberger Damm / ...

Elmshorn, Fuchsberger Damm / 22-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bad Segeberg - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, den 14.02.19, verletzte sich eine Radfahrerin in Elmshorn schwer. Die 22-Jährige befuhr gegen 15:40 Uhr den linksseitigen Radweg des Fuchsberger Damm in Richtung Sibirien. Ein 54-Jähriger Fahrer eines Audi A 6 aus Pinneberg wollte zeitgleich von der Straße "Zum Horster Graben" in den Fuchsberger Damm einbiegen. Hierbei übersah er die Radfahrerin und es kam zu einem Zusammenstoß. Die junge Radfahrerin aus dem Kreis Pinneberg stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei 1000 Euro.

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/19027 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_19027.rss2

Polizeidirektion Bad Segeberg - Pressestelle - Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg

Silke Westphal Telefon: 04551 884 - 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de