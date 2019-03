Polizeidirektion Bad Segeberg / Elmshorn - Handtasche einer ...

Elmshorn - Handtasche einer Seniorin geraubt, Polizei erbittet Zeugenhinweise

Bad Segeberg - Eine 71 Jahre alte Frau ist am vergangenen Freitag in Elmshorn Opfer eines Raubes geworden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Aktuellen Erkenntnissen entsprechend befand sich die Rentnerin kurz vor 23 Uhr vor dem Eingangsbereich eines Hauses in der Berliner Straße, als ein noch Unbekannter plötzlich und unvermittelt von hinten an sie herantrat und den Kragen ihrer Jacke ergriff. Anschließend riss der Mann die Handtasche von ihrer Schulter, stieß die Frau zu Boden und flüchtete zu Fuß in die Straße Probstendamm und von dort weiter in die Elmshorner Innenstadt. Die Seniorin erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen.

Gesucht wird ein etwa 20 bis 30 Jahre alter, europäisch aussehender Mann mit schlanker Statur. Er soll ungefähr zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß gewesen sein und eine dunkelblaue Kapuzenjacke, Turnschuhe sowie eine helle Arbeitshose mit großen Seitentaschen in den Farben grau-grün oder beige getragen haben.

Die Kriminalpolizei Elmshorn nimmt Zeugenhinweise unter 04121 8030 entgegen. Wer kann Angaben zu der Tat oder der Person machen?

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/19027 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_19027.rss2

Polizeidirektion Bad Segeberg - Pressestelle - Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg

Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de