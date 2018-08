Polizeidirektion Bad Segeberg / Elmshorn / Polizei sucht ...

Elmshorn / Polizei sucht Fahrradeigentümer

Bad Segeberg - Am Sonntagvormittag, den 19.08.18, nahm die Polizei in Elmshorn nach einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Kassenhäuschen auf einem Parkplatz in der Feldstraße einen amtsbekannten 36-Jährigen aus Hamburg vorläufig fest. Bei seiner Festnahme führte er ein Mountainbike der Marke BOCAS mit sich. Das Fahrrad will er am Wochenende 11./12.08.18 im Elmshorner Steindammpark entwendet haben. Der Eigentümer des Rades konnte bislang nicht ermittelt werden. Er wird gebeten, sich bei der Polizei Elmshorn unter 04121-8030 zu melden. Der 36-Jährige wurde nach den polizeilichen Erstmaßnahmen wieder entlassen.

