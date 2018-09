Polizeidirektion Bad Segeberg / Elmshorn / Präventionsmaßnahmen ...

Elmshorn / Präventionsmaßnahmen zum Schwerpunkt Wohnungseinbruch

Bad Segeberg - Rechtzeitig vor Beginn der dunklen Jahreszeit stehen Polizeibeamte vom Polizeirevier Elmshorn zusammen mit Polizeibeamten vom Sachgebiet 1.4 (Prävention) der Polizeidirektion Bad Segeberg am Samstag, den 29.09.18, von 10:00 bis 13:00 Uhr, mit dem "Präventionsanhänger" auf dem Elmshorner Wochenmarkt. Hier werden Fragen rund um die Prävention, insbesondere zum Thema Einbruchsvermeidung beantwortet und Tipps gegeben.

Bereits am Donnerstag, den 27.09.18 werden in Elmshorn mehrere Doppelstreifen zwischen 13:00 bis 18:00 Uhr von Tür zu Tür laufen und auf Gefahren und Schwachstellen aufmerksam machen, die bei der Streife auffallen. Hierunter fallen beispielsweise von außen steckende Schlüssel in Haustüren oder auf Kipp stehende Fenster. Ziel dieser Präventionsstreifen ist es, die Bewohner der Häuser und Wohnungen für das Thema Einbruchschutz zu sensibilisieren und mit ihnen ins Gespräch zu kommen, um zukünftige Tatgelegenheiten für Einbrecher zu minimieren.

Mehr zur Einbruchsprävention finden Sie auch unter:

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Praev ention/Einbruchschutz/einbruchschutz_artikel.html

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/19027 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_19027.rss2

Polizeidirektion Bad Segeberg - Pressestelle - Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg

Silke Westphal Telefon: 04551 884 - 2020 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de