Polizeidirektion Bad Segeberg / Elmshorn - Raub auf Taxifahrer, ...

Elmshorn - Raub auf Taxifahrer, zwei Täter gefasst

Bad Segeberg - Am Montag ist es am frühen Abend zu einem Raub auf einen Taxifahrer in Elmshorn gekommen.

Gegen 18:40 Uhr bestiegen ein Mann und ein Frau im Bereich des Holstenplatzes ein freies Taxi. Die beiden Personen ließen sich von dem 46-jährigen Fahrer über einige Wege in die Straße Sonneck fahren. Dort forderte der Mann plötzlich unter Vorhalt eines Messers die Wertgenstände des Taxifahrers. Der Taxifahrer saß zu dem Zeitpunkt auf dem Fahrersitz und der Täter dahinter. Nachdem der Mann drei Smartphones und eine geringe Summe Bargeld erbeutete, verließen beide das Taxi und flüchteten zu Fuß.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen trafen Beamte des Polizeireviers Elmshorn die beiden Personen nach einem Zeugenhinweis in einer Kleingartenanlage im Schneiderkamp an und nahmen sie vorläufig fest.

Bei den Tätern handelt es sich um einen 20-Jährigen aus Elmshorn und eine 16-Jährige, ebenfalls aus Elmshorn.

In der Vernehmung haben beide die Tat gestanden. Sie erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen schweren Raubes. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Elmshorn übernommen. Hier wird auch geprüft, ob die beiden Täter für weitere Raubstraftaten auf Taxifahrer verantwortlich sind.

