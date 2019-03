Polizeidirektion Bad Segeberg / Groß Niendorf - Zeugen nach ...

Groß Niendorf - Zeugen nach Angriff auf Frau gesucht

Bad Segebeg - In den Abendstunden des 8. März 2019 ist es in Groß Niendorf zu einer Körperverletzung gekommen. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise.

Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 65-Jährige gegen 20:15 Uhr zu Fuß in der Straße Moorweg unterwegs. Dort traten bisher unbekannte Täter an die Frau heran, schlugen auf diese ein und flüchteten. Da es bereits im Vorwege zu Straftaten zu ihrem Nachteil kam und sie erst seit kurzem in der Gemeinde Groß Niendorf wohnhaft ist, vermutet die Polizei, dass man die Frau verwechselte. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Eine Beschreibung der Täter liegt aktuell nicht vor.

Die Polizeistation Leezen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise telefonisch unter 04552 610 oder per E-Mail unter leezen.pst@polizei.landsh.de entgegen.

