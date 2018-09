Polizeidirektion Bad Segeberg / Groß Nordende, Grenzstraße / ...

Groß Nordende, Grenzstraße / Polizei erbittet Hinweise nach Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Segeberg - Am Samstag, den 15.09.18, kam es in Groß Nordende in der Zeit zwischen 22:00 und 23:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Grenzstraße. Entdeckt wurde der Einbruch am Sonntagnachmittag nachdem in Kaltenkirchen, ein aufgebrochenen Tresor aufgefunden wurde, in denen sich Papiere mit der Adresse des Tatortes befanden. Beim Aufsuchen der Anschrift durch die Polizei stellten diese den Einbruch fest. Die Bewohner waren zur Tatzeit verreist. Entwendet wurden ein Würfeltresor, ein Standtresor, Schmuck, Uhren und Bargeld. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Dem Geschädigten waren am Montag, den 10.09.18, drei Männer aufgefallen. Diese beschrieb er als südländisch mit dunklen Haaren. Einer war etwa 1,72 bis 1,74 m groß und trug einen Undercut. Der zweite war etwa 1,78 bis 1,80m groß. Ein dritter Mann, der getrennt von den beiden anderen Männern bereits am Vormittag aufgefallen war, wird wie folgt beschrieben: etwa 1,78m - 1,80m groß, normale, schlanke Statur, ca. 75 kg, 28- 32 Jahre alt, kurzgeschnittene, dunkle (etwas heller als Personen am Nachmittag) Haare. Er sprach gutes Deutsch mit leichtem Akzent und hatte einen hellbraunen Teint. Bei einer Befragung der Nachbarschaft konnte die Tatzeit (s.o.) eingegrenzt werden. Außerdem benutzten die Täter zum Transport der Tresore eine Sackkarre. Sie flüchteten zu mindestens zunächst zu Fuß in Richtung "Neuer Weg." Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04101-2020 um Hinweise. Wer hat die Tat oder eventuelle Vorbereitungshandlungen beobachtet? Wer hat das Ablegen des Tresors beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem zweiten Tresor oder dem Diebesgut machen? Wer hat die beschriebenen Personen ebenfalls bemerkt und kann weitere Hinweise zu ihnen geben?

