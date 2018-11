Polizeidirektion Bad Segeberg / Hartenholm/Sievershütten - ...

Hartenholm/Sievershütten - Brände verursachen hohe Schäden

Bad Segeberg - Am frühen Morgen des gestrigen Tages ist in Hartenholm ein Feuer ausgebrochen, bei dem ein Totalschaden an einem Einfamilienhaus, einem Carport und zwei Autos entstanden ist. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Über den Notruf meldete eine Zeugin um 2:30 Uhr einen Brand in der Straße Schwarzeneck. Verschiedene Freiwillige Feuerwehren suchten die Örtlichkeit umgehend auf und brachten das Feuer, das von einem Carport auf ein angrenzendes Einfamilienhaus übergegriffen hatte, unter Kontrolle. In dem Carport brannten zwei Fahrzeuge vollständig aus. Personen erlitten keinerlei Verletzungen.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Die Brandursache ist noch unklar und aktuell Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Schätzungen zufolge liegt die Schadenshöhe im unteren sechsstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese der Kriminalpolizei Bad Segeberg unter 04551 8840 mitzuteilen.

Am 20. November 2018, gegen 18:30 Uhr, brannte es zudem in einem Gebäudekomplex in der Holstenstraße in Sievershütten. Das Feuer entstand im Bereich einer Küchenzeile des Objektes.

Ermittler der Kriminalpolizei Bad Segeberg haben auch hier die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern derweil an. Die Schadenshöhe liegt vermutlich in einem niedrigen fünfstelligen Bereich. Eine Person wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Auch hier nimmt die Kriminalpolizei Bad Segeberg unter 04551 8840 Zeugenhinweise entgegen.

