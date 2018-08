Polizeidirektion Bad Segeberg / Heidgraben, Betonstraße / ...

Heidgraben, Betonstraße / Sachbeschädigungen an Gartenlauben in Heidgraben

Bad Segeberg - In den letzten zwei Wochen (09.08. - 21.08.18) ist es an mindestens fünf Lauben auf dem Schrebergartengelände in der Betonstraße in Heidgraben zu Sachbeschädigungen gekommen. Unbekannte Täter schlugen mehrere Fensterscheiben ein und besprühten die Lauben mit Farbe. Die Höhe des genauen Schadens steht noch nicht fest.

Zeugen, die Angaben zum Täter oder Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Uetersen unter der Telefonnummer 04122-70530 zu melden.

