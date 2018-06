Polizeidirektion Bad Segeberg / Henstedt-Ulzburg - ...

Henstedt-Ulzburg - Wechseltrickbetrüger überführt

Bad Segeberg - Gestern konnten in Henstedt-Ulzburg mit Hilfe eines Polizeibeamten aus Hamburg zwei Wechseltrickbetrüger überführt werden.

Um 16:30 Uhr war der 55-jährige Kollege aus Hamburg privat in einem Discounter in der Gutenbergstraße unterwegs. In dem Lebensmitteldiscounter sah er eine 56-jährige Rumänin, die gerade zwei Getränkeflaschen kaufte und diese mit einem 100,- EUR Schein bezahlte. Nach dem Erhalt des Wechselgeldes steckt sie schnell und geschickt einen 50,- EUR Schein ein und gab dann vor, die Getränke doch nicht mehr haben zu wollen. Sie gab der Verkäuferin das Wechselgeld und die Getränke und forderte zeitgleich ihre zuvor gezahlten 100,- EUR zurück. In der Zwischenzeit redete auch die Begleitung, ein 27-jähriger Rumäne, auf die Angestellte ein und versuchte sie zusätzlich abzulenken.

Nachdem die Rumänin ihre 100,- EUR zurück erhalten hatte, wollte sie mit ihrem Begleiter den Discounter verlassen. Das verhinderte der 55-Jährige, der den Vorfall beobachtete und informierte die Polizei. Vor dem Verkaufsbereich versuchte der 27-Jährige noch unbemerkt einen / den 50,- EUR Schein auf den Boden fallen zu lassen. Auch das bemerkte allerdings der Hamburger Kollege.

Bei der Überprüfung des 27-jährigen Rumänen kam heraus, dass dieser bereits mehrfach mit ähnlich gelagerten Straftaten in Erscheinung getreten ist. Auch die 56-jährige ist polizeilich keine Unbekannte.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Kiel mussten die beiden Täter eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Des Weiteren erwartet sie jetzt ein Strafverfahren wegen Betrugs.

