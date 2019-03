Polizeidirektion Bad Segeberg / Henstedt-Ulzburg - Geparkter ...

Henstedt-Ulzburg - Geparkter Audi angefahren: Zeugen gesucht

Bad Segeberg - Zu einer Unfallflucht ist es am vergangenen Dienstag in Henstedt-Ulzburg gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ersten Erkenntnissen entsprechend, stand ein dunkelblauer PKW zwischen 6:15 Uhr und 7:30 Uhr am Fahrbahnrand der Straße Alsterring. In diesem Zeitraum kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug mit dem geparkten Auto, so dass am Audi ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 1500 Euro entstand. Der Verursacher, der vermutlich mit einem weißen Fahrzeug unterwegs war, setzte seine Fahrt nach dem Unfall unbeirrt fort.

Die Ermittler aus Henstedt-Ulzburg suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen und nehmen Hinweise unter 04193 99130 entgegen.

