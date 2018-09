Polizeidirektion Bad Segeberg / Kaltenkirchen - Geänderte ...

Kaltenkirchen - Geänderte telefonische Erreichbarkeit des Polizeireviers Kaltenkirchen

Bad Segeberg - Bei dem Polizeirevier in Kaltenkirchen kommt es aufgrund technischer Probleme erneut zu einer geänderten telefonischen Erreichbarkeit. Die Kollegen in der Hamburger Straße 62 sind derzeit unter der Nummer 04193 / 9913-13 zu erreichen. Die Dienstelle ist weiterhin regulär besetzt und kann auch persönlich aufgesucht werden. In dringenden Fällen wählen sie den Polizeinotruf 110.

Sobald die technischen Probleme behoben sind, werden wir darüber informieren.

Polizeidirektion Bad Segeberg - Pressestelle - Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg

Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de